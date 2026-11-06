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Σε αυτόν δόθηκε το περιβραχιόνιο της Εθνικής Πορτογαλίας στην μετά Κριστιάνο εποχή...

ΓΗΠΕΔΟ

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Στα 32 του χρόνια, ο ταλαντούχος μέσος αποκτά έναν ακόμη σημαντικό ρόλο στην ομάδα που γνωρίζει πολύ καλά.

Μια νέα σελίδα ανοίγει για την Εθνική Πορτογαλίας, καθώς ο Μπερνάρντο Σίλβα αναλαμβάνει επίσημα τον ρόλο του αρχηγού, διαδεχόμενος τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ζόρζε Ζεσούς, ανακοίνωσε την απόφαση την Παρασκευή (6/11), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εξηγώντας παράλληλα τα κριτήρια με τα οποία προέκυψε η επιλογή.

Όπως ανέφερε, η αρχηγία ακολουθεί τη σειρά των συμμετοχών με το εθνόσημο. Μετά τον Ρονάλντο, ο οποίος βρίσκεται πλέον εκτός Εθνικής, ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες παρουσίες και γι' αυτό αναλαμβάνει το περιβραχιόνιο.

Στα 32 του χρόνια, ο μέσος αποκτά πλέον έναν ακόμη σημαντικό ρόλο στην ομάδα που γνωρίζει πολύ καλά. Έχει ζήσει μεγάλες στιγμές με τη φανέλα της Πορτογαλίας, με κορυφαίες τις κατακτήσεις του Nations League το 2019 και το 2025.

Η παρουσία του δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και η εμπειρία που έχει αποκτήσει σε διεθνές επίπεδο, αποτελούν μέρος της διαδρομής του μέχρι την ανάληψη της αρχηγίας.

Πλέον, ο Μπερνάρντο Σίλβα καλείται να εκπροσωπήσει τη νέα εποχή της πορτογαλικής ομάδας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να καθοδηγήσει τους συμπαίκτες του και να συνεχίσει την πορεία της μετά τον Ρονάλντο.

Η αλλαγή στο περιβραχιόνιο σηματοδοτεί μια σημαντική μετάβαση για την Πορτογαλία, με τον έμπειρο μέσο να γίνεται το νέο πρόσωπο αναφοράς στα αποδυτήρια της Σελεσάο.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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