Την ερχόμενη εβδομάδα η ποινή του Οβόνο

Ο Χεσούς Οβόνο διανύει μία πολύ δύσκολη περίοδο, μετά τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα του, συνεπεία της σφοδρής σύγκρουσης που είχε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας την περασμένη Δευτέρα, στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για την Β` κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Οβόνο, τελεί εν αναμονή ενδεχόμενης ποινικής κατηγορίας και αναπόφευκτα θα τιμωρηθεί από την ισπανική ομοσπονδία. Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS», η ποινή θ΄ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, με τον Οβόνο να κινδυνεύει με αποκλεισμό από 4 έως 12 αγώνες (σ.σ. το μέγιστο θεωρείται πιθανότερο), όπως συνηθίζεται για ενέργειες «που προκαλούν επιβλαβείς ή αρνητικές συνέπειες που μπορούν να θεωρηθούν σοβαρές», σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό.