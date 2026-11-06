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Εθνική Νέων: Η αποστολή για τους αγώνες με Αλβανία και Αρμενία

ΓΗΠΕΔΟ

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Στις 14 Νοεμβρίου για τον όμιλο μας θα διεξαχθεί επίσης στη Σωτήρα ο αγώνας Αλβανία – Αρμενία

Αντίστροφη μέτρηση για τις υποχρεώσεις της Εθνικής μας ομάδας Νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της UEFA.

Η Κύπρος θα λάβει μέρος στον 6ο όμιλο της Β’ Κατηγορίας και θα φιλοξενήσουμε  τους αγώνες με Αλβανία (11/11) και Αρμενία (17/11) στο Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας.

Στις 14 Νοεμβρίου για τον όμιλο μας θα διεξαχθεί επίσης στη Σωτήρα ο αγώνας Αλβανία – Αρμενία.

Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου μας θα εξασφαλίσουν συμμετοχή για τον τρίτο γύρο όπου θα κριθούν τα εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Στην κλήση του Ομοσπονδιακού μας προπονητή Χρίστου Χαραλάμπους για τις τελευταίες προπονήσεις και τους δύο αγώνες συμπεριλαμβάνονται  οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Γουέστ Μπρόμ: Αντόνιο Πέρκινς

ΑΕΛ: Σωκράτης Χριστοφή, Χρίστος Καραμανή

ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ: Χαράλαμπος Μιχαήλ

Ανόρθωση: Ανδρέας Αβραάμ, Θεόδωρος Καλογήρου

Αγία Νάπα: Παναγιώτης Ηλία

ΑΠΟΕΛ: Μάριος Φιλιππίδης

Απόλλων: Θεοφάνης Αρέστη, Ρομπέρτος Ρωτής, Χρυσόστομος Ιωακείμ

Άρης: Ανδρέας Δημητρίου

ΑΣΙΛ Λύσης: Αλέξανδρος Προκοπίου, Μαρίνος Πέτρου

Ομόνοια Λευκωσίας: Ανδρέας Μαυρουδής, Βλαδίμηρος Σάββα, Ηλίας Στυλιανού, Χρήστος Κίττου

Πάφος FC: Ανδρέας Ανδρέου, Γιώργος Μιχαήλ

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Κοινοτικό Στάδιο Πυργών. Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 09:00, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 09:30 και προπόνηση 10:30.

Αναχωρήσεις για το Κοινοτικό Στάδιο Πυργών στις 08.11.2026 και συγκέντρωση 09:30:

Από Πάφο: Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» 07:30

Από Λεμεσό: Τσίρειο Στάδιο 08:30

Από Παραλίμνι: Δημοτικό Στάδιο «Τάσος Μάρκου» 08:30

Από Λάρνακα: Στάδιο ΓΣΖ 09:00

Λευκωσία: Allegra Hotel ΓΣΠ 09:00

*Σημειώνεται ότι οι προπονήσεις είναι κλειστές για το κοινό αλλά και για τους γονείς ή συνοδούς των ποδοσφαιριστών.

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ΚΥΠΡΟΣEθνικη

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