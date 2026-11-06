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Βάργκα: «Μπορούσαμε να πάρουμε βαθμούς από τη Ρεάλ - Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κορυφή»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μπαρνάμπας Βάργκα μίλησε για την εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την αυτοπεποίθηση που πήρε η ομάδα και την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνει κοντά στην κορυφή.

Την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη και βαθμούς από τη Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, σε δηλώσεις του στη MagentaTV ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό.

Ο Ούγγρος επιθετικός χαρακτήρισε πολύ μεγάλη εμπειρία το παιχνίδι με τη «βασίλισσα» και υπογράμμισε πως η εμφάνιση απέναντι στους Μαδριλένους μπορεί να αποτελέσει πηγή αυτοπεποίθησης για τη συνέχεια.

Όσον αφορά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ξεκαθάρισε πως η ΑΕΚ οφείλει να επιβάλει το δικό της παιχνίδι και να αξιοποιήσει τη δυναμική της έδρας της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρνάμπας Βάργκα:

Τι συναισθήματα σας άφησε η εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης;«Ήταν φυσικά μια πολύ μεγάλη εμπειρία να αγωνιστούμε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως είδαμε, στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ακόμη περισσότερα από αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε ακόμη και να τους είχαμε αποσπάσει βαθμούς. Δυστυχώς, στα τελευταία λεπτά κάναμε ένα μικρό λάθος συγκέντρωσης. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είχαμε προετοιμαστεί εξαιρετικά για αυτό το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι σταθήκαμε απόλυτα στο ύψος των περιστάσεων».

Σας γεμίζει αυτοπεποίθηση αυτή η εμφάνιση;

«Ναι, φυσικά, μια τέτοια εμφάνιση μπορεί να δώσει αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Είχαμε κάποια παιχνίδια το τελευταίο διάστημα που δεν εξελίχθηκαν όπως θα θέλαμε. Όμως, πιστεύω ότι σε έναν αγώνα όπως αυτός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης δείξαμε πως μπορούμε να την ανταγωνιστούμε απόλυτα. Θεωρώ ότι αυτό δίνει αυτοπεποίθηση στην ομάδα για τα παιχνίδια που ακολουθούν».

Πόσο δύσκολη είναι η σωματική και πνευματική μετάβαση από το Champions League στο ελληνικό πρωτάθλημα;

«Ναι, φυσικά, η μετάβαση από το Champions League στο πρωτάθλημα δεν είναι κάτι εύκολο. Ωστόσο, διαθέτουμε ένα αρκετά μεγάλο και δυνατό ρόστερ. Έτσι, ο προπονητής έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές και να διαχειρίζεται τους παίκτες. Αλλά κι εμείς πρέπει να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον ρυθμό. Άλλωστε, έχουμε δύο αγώνες κάθε εβδομάδα. Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία από την αρχή της φετινής σεζόν. Όλοι έχουν ενέργεια, οπότε πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε τον Λεβαδειακό;

«Φυσικά, πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ δυνατοί, ιδιαίτερα όταν αγωνιζόμαστε στην έδρα μας. Αλλά πρέπει να το αποδεικνύουμε αυτό μέσα στο γήπεδο κάθε εβδομάδα. Θεωρώ ότι αν όλοι δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους τρεις βαθμούς στην έδρα μας. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να παραμείνουμε κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κορυφή της βαθμολογίας το συντομότερο δυνατό».

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Super League

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