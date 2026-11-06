Περήφανοι στον Απόλλωνα για τον Μπράουν

Τα συγχαρητήρια του στον Μόργκαν Μπράουν στέλνει η οικογένεια του Απόλλωνα, μέσω ανάρτησης, μετά την κλήση του Άγγλου στην Εθνική Κύπρου.

Αναλυτικά: «Αξιόλογη αναγνώριση για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του. Συγχαρητήρια Μπράουν για την πρώτη σου κλήση στην Εθνική Κύπρου. Ένα ιδιαίτερο ορόσημο στην καριέρα σου και μια περήφανη στιγμή για τον Απόλλωνα. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, καθώς ετοιμάζεται να εκπροσωπήσεις την Κύπρο σε διεθνές επίπεδο».