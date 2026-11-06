Στα ημιτελικά στο Χονγκ Κονγκ η Σάκκαρη

Στα ημιτελικά του τουρνουά WTA 250 του Χονγκ Κονγκ προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, χάρη στη νίκη της με 6-2, 6-3 επί της Λευκορωσίδας Αλιαξάντρα Σάσνοβιτς (Νο 90 στην παγκόσμια κατάταξη).

Η Ελληνίδα τενίστρια θα περιμένει το αποτέλεσμα του τελευταίου χρονικά προημιτελικού, ανάμεσα στην Αντονία Ρούζιτς από την Κροατία και την Αλεξάντρα Εάλα από τις Φιλιππίνες, για να μάθει την αντίπαλό της, στο δρόμο για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η 31χρονη πρωταθλήτρια κυριάρχησε στο πρώτο σετ, όπου βρήκε πολύ καλό ρυθμό στο σερβίς και ταυτόχρονα βρήκε αρκετές ευκαιρίες για break. Αξιοποίησε δύο εξ αυτών και επικράτησε με 6-2, όμως στη συνέχεια η Σάσνοβιτς ισορρόπησε το παιχνίδι.

Η Σάκκαρη πέτυχε break στο 6ο γκέιμ του δεύτερου σετ (4-2), αλλά έχασε το προβάδισμα αμέσως μετά, αν και προηγήθηκε 40-0. Το επόμενο γκέιμ ήταν και το καθοριστικό, με την Ελληνίδα τενίστρια να χάνει ένα break point, αλλά να εκμεταλλεύεται τη δεύτερη ευκαιρία της, για να τελειώσει στη συνέχεια τον αγώνα με love game.