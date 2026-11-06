Στην… πρίζα για Κακουλλή

Αγωνία επικρατεί στις τάξεις της Ομόνοιας ενόψει του αγώνα της Κυριακής (08/11) με την Ανόρθωση, σχετικά με την κατάσταση του Κακουλλή.

Ο Κύπριος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις πριν την αναμέτρηση με τη Νάιμπεγκεν και στην ομάδα της πρωτεύουσας δεν θέλησαν να ρισκάρουν. Έτσι, έμεινε εκτός αποστολής ενώ δεν ακολούθησε ούτε το πρόγραμμα προπόνησης το πρωί της Παρασκευής (06/11) επί ολλανδικού εδάφους.

Η αποστολή θα επιστρέψει στη βάση της απόψε και αύριο θα προπονηθεί για τελευταία φορά, πριν το ντέρμπι. Σε αυτή τη προπόνηση, θα αξιολογηθεί η κατάσταση του Κακουλλή.

Στη διάθεση του Μπεργκ επιστρέφουν οι Οντουμπάντζο, Ακιντόλα και Βίκτωρος. Εκτός παραμένουν οι Νεγκό, Οντουμπάντζο και Χρίστου.