(ΦΩΤΟΣ) Καθόλου χρόνος για χάσιμο, start για Ανόρθωση στην Ολλανδία

Η αποστολή της Ομόνοιας επιστρέφει στην Κύπρο αφότου οι παίκτες προπονήθηκαν στην Ολλανδία σήμερα Παρασκευή (6/11).

Οι πράσινοι αφήνουν πίσω τους την ήττα από την Ναϊμέγκεν και στρέφουν το βλέμμα στο παιχνίδι με την Ανόρθωση την Κυριακή (8/11) στο πλαίσιο της 9ης στροφής.

Άλλωστε επιλογή δεν έχουν αφού το ντέρμπι στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος» έρχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η προετοιμασία του τριφυλλιού λοιπόν ξεκίνηση στην Ολλανδία και θα ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο (7/11) στο Γέρι.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε η Ομόνοια: