Σπύρος και Χρίστος Νεοφυτίδης: Στο ίδιο γήπεδο ξεκίνησε μία νέα ιστορία

Το χθεσινό παιχνίδι Ομόνοιας 29ης Μαΐου - ΑΕΠ Πολεμιδιών για την πρώτη φάση του κυπέλλου Coca-Cola, που βρήκε τους πράσινους να επικρατούν με 6-2, πέρασε στα… ψιλά μιας και έγινε στις 20:00 το βράδυ, στη σκιά του Ναϊμέγκεν - Ομόνοια.

Το παιχνίδι στην Περιστερώνα, ήταν όμως σημαδιακό για τον Σπύρο Νεοφυτίδη. Βλέπετε, πέρασε ως αλλαγή στο 67ο λεπτό ο 19χρονος Χρίστος Νεοφυτίδη, γιος του Εκτελεστικού Προέδρου του ΠΑΣΠ, κάνοντας ντεμπούτο με την ΑΕΠ Πολεμιδιών, όντας η πρώτη του συμμετοχή σε ανδρική ομάδα!

Στο ίδιο γήπεδο που είχε κάνει ντεμπούτο και ο πατέρας του, φορώντας τη φανέλα της Δόξας Κατωκοπιάς σε αναμέτρηση με τη Νέα Σαλαμίνα, στο μακρινό 2000! Θυμίζουμε ότι ο ποδοσφαιριστής αγωνίζεταιι στην ΑΕΠ ως δανεικός από την ΑΕΛ.

Χ.Χ