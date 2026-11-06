Η Ανόρθωση ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία της για το ντέρμπι της Κυριακής (08/11) με την Ομόνοια, όπου η αντίδραση και το βαθμολογικό όφελος είναι υψίστης σημασίας. Αφ’ ενός έχουν στενέψει τα περιθώρια για την ομάδα της Αμμοχώστου, αφετέρου κάτι της… χρωστάει στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος». Ένα χρόνο και κάτι μέρες πριν (28/09/2025), η «Κυρία» δέχθηκε σοκαριστική ήττα από το «τριφύλλι» με το βαρύ 0-5.

Το ρόστερ δεν άλλαξε από τότε (έφυγαν μόνο κάποιοι παίκτες, με τον Σένσι να είναι ο σημαντικότερος), ωστόσο ο κορμός δεν διαφέρει ιδιαίτερα. Για την Ανόρθωση λοιπόν είναι και μια υπόθεση «εκδίκησης» και απαντήσεων μπροστά στον κόσμο της. Το εμπόδιο παραμένει ψηλό, τα βαθμολογικά δεδομένα επίσης δύσκολα, όμως η έλευση του Ιτζχάκι έφερε νέο αέρα στην ομάδα της Αμμοχώστου, τον οποίο θέλει να αξιοποιήσει προς όφελος της.