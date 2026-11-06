Εθνική Ελπίδων: Η κλήση για το νέο ξεκίνημα και το φιλικό στην Ουγγαρία

Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει από την ερχόμενη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων.

Η ομάδα μας ουσιαστικά αρχίζει ένα καινούριο κύκλο προετοιμασίας για τη συμμετοχή της στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Σημαντικός αριθμό στελεχών της Εθνικής μας που συμμετείχε στα προκριματικά 2025-2027, ηλικιακά ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους στις Ελπίδες και ο Μάριος Νικολάου με πολλούς ποδοσφαιριστές που είχαν συμμετοχή στους τελευταίους επίσημους αγώνες με Κόσοβο και Σαν Μαρίνο αντίστοιχα, αλλά και με ποδοσφαιριστές που για πρώτη φορά κλήθηκαν, θα αρχίσει την προσπάθεια για τη συγκρότηση μιας ισχυρής ομάδας για τις επόμενες πλέον υποχρεώσεις.

Το εκτός έδρας φιλικό στην Ουγγαρία στις 16 Νοεμβρίου, σίγουρα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Πριν από την Ουγγαρία, το πρόγραμμα προετοιμασίας θα περιλαμβάνει και φιλικό με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Στην κλήση του Ομοσπονδιακού μας προπονητή συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ελλάς Σύρου: Νικόλαος Κουτσουδάκης

Φαμιλικάο: Αργύρης Χριστοδούλου

Krasava ΕΝΥ: Ανδρέας Γεωργίου, Παναγιώτης Αγγελή

Λούτον: Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Γουότφορντ: Γκάπριελ Τζορτζ Ορτέλλι

ΑΕΛ: Κυριάκος Κυριάκου

Ανόρθωση: Δημητριανός Τζουλίου, Σταύρος Παναγή

Αγία Νάπα: Στέφανος Βασιλείου

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου: Αναστάσιος Πισιήας

ΑΠΟΕΛ: Ιωάννης Αβραμίδης, Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, Σάββας Μίχος

Άρης: Μιχαήλ Θεοδοσίου

Διγενής Ακρίτας Μόρφου: Σάββας Κοντόπουλος

Νέα Σαλαμίνα: Χρύσης Ευαγγέλου

Ομόνοια Αραδίππου: Ανδρέας Νικολάου

Ομόνοια Λευκωσίας: Χρίστος Κωνσταντινίδης

Πάφος FC: Κοσμάς Ιωάννου

Σπάρτακος Κιτίου: Ανδρέας Χατζηευαγγέλου, Χρίστος Λουκαϊδης

Χαλκάνορας: Ευριπίδης Πέπης

Berkhamsted FC: Θωμάς Γεωργίου

Η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 09.11.2026 στο Δημοτικό Στάδιο Αγ. Παρασκευής Λειβαδιών. Συγκέντρωση προπονητικής ομάδας 09:00, συγκέντρωση ποδοσφαιριστών 09:30 και προπόνηση 10:30.

Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν στα Λειβάδια Τρίτη και Τετάρτη και την Πέμπτη θα γίνει το φιλικό με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας στην Περιστερώνα.

Η αποστολή θα αναχωρήσει για Βουδαπέστη το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και θα επιστρέψει στην Κύπρο την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.