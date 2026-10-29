Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ντουέ η Παρί

Ο «φάκελος» του Ντεζιρέ Ντουέ έχει μπει σε προτεραιότητα για την Παρί Σεν Ζερμέν , με τη διοίκηση των Παριζιάνων να κινείται δραστήρια προκειμένου να δέσει με μακροχρόνιο συμβόλαιο έναν από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της.

Ο σύλλογος έχει καταθέσει ήδη μια πρώτη προφορική πρόταση επέκτασης στον 21χρονο εξτρεμ, γεγονός που αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση της εξαιρετικής του παρουσίας και της ανοδικής του πορείας από το ξεκίνημα της σεζόν. Φέτος μάλιστα έχει ήδη σημειώσει 4 γκολ και έχει μοιράσει 4 ασιστ σε 12 συμμετοχές με την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ντεζιρέ Ντουέ, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από τη Ρεν και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα κορυφαίων ομάδων όπως Άρσεναλ, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν Μονάχου. Στόχος των Παριζιάνων είναι να εξασφαλίσουν την παραμονή του στο «Παρκ ντε Πρενς» για πολλά χρόνια ακόμη προσφέροντας του έτσι επέκταση συμβολαίου, η οποία σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ ίσως είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2031 ή του 2032.

gazzetta.gr