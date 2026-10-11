ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Ασταμάτητος ο Μέσι, άλλα δύο γκολ με Ίντερ Μαϊάμι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η Ίντερ Μαϊάμι έφτασε τους 49 βαθμούς και είναι μετά από 28 αγώνες δεύτερη στην Ανατολική Περιφέρεια, στο -14 από την Νάσβιλ

Σιγά μη... σταματήσει! Ο Λιονέλ Μέσι πρόσφερε ένα ακόμη show, λίγες μέρες μετά το αντίο του στην εθνική Αργεντινής, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στο 4-0 επί της DC United για το MLS.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε δύο γκολ, στο 47' με προβολή και στο 60' με υπέροχη ατομική ενέργεια, ενώ ο καλός του φίλος, Λουίς Σουάρες, είχε πετύχει τα δύο πρώτα τέρματα των γηπεδούχων, στο 3' και στο 39'.

Με τα δύο αυτά γκολ ο Μέσι έφτασε τα 934 στην καριέρα του, αλλά και τα 104 με την Ίντερ Μαϊάμι σε 118 εμφανίσεις.

Η Ίντερ Μαϊάμι έφτασε τους 49 βαθμούς και είναι μετά από 28 αγώνες δεύτερη στην Ανατολική Περιφέρεια, στο -14 από την Νάσβιλ.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σα Πίντιο: «Σε τέτοιες στιγμές, το σκορ και το αποτέλεσμα περνούν σε δεύτερη μοίρα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σούπερ Σίτι έριξε τριάρα στο «Άνφιλντ»!

Premier League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι το γύρισε η Πάφος FC κόντρα στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το έφερε… τούμπα η Πάφος και άφησε την Ανόρθωση σε δύσκολη θέση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πράσινη παράνοια: Περισσότεροι από 1500 οπαδοί του Παναθηναϊκού στην αναχώρηση της αποστολής για τον Πειραιά

Super League

|

Category image

Κέρδισε εύκολα τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΛ - Ομόνοια 29ης Μαΐου 2-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνεχίζει το… βιολί της η Λάτσιο και με 3άρα παραμένει κορυφή - Επιτέλους χαμόγελα στην Μπολόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός - Άρης 1-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι έντεκα εκλεκτοί του Ούγκο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Σιγά που θα έχαναν την ευκαιρία: Σημαίες και κασκόλ για... ενόχους, έξω από το «Άνφιλντ»!

Premier League

|

Category image

Δεν σταματά να σκοράρει ο Έντουαρντς: Μετά τη Λετονία, κάρφωσε και τη Γουότφορντ με γκολάρα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Πάφου ενόψει Ανόρθωσης

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι επιλογές του Ελ Μαέστρο για τη δεύτερη νίκη στο «σπίτι»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Άφησε τα προβλήματα στο παρελθόν και έκανε νέα αρχή η Σέλτικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη