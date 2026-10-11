Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα κυριαρχεί και η Ρεάλ προσπαθεί να στρέψει αλλού τη συζήτηση»

Για προσπάθεια υποβάθμισης των επιτυχιών της Μπαρτσελόνα μέσω της υπόθεσης Νεγκρέιρα κατηγόρησε την Ρεάλ ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα. Οι Μαδριλένοι κάνουν λόγο για σκάνδαλο που έχει εξασφαλίσει στην «Μπάρτσα» διαιτητική εύνοια για πολλά χρόνια.

«Στην Μαδρίτη, χρησιμοποιούν άλλα ζητήματα για να αποσπάσουν την προσοχή. Η Μπαρτσελόνα διάγει μια εξαιρετική περίοδο. Επωφελούμαστε από το ποδόσφαιρο, μια πραγματικά υπέροχη στιγμή στην ιστορία μας, και στην διεθνή αναγνώριση. Εννέα από τους παίκτες μας έχουν γίνει παγκόσμιοι πρωταθλητές. Η ομάδα μας είναι ονειρική, με παίκτες παγκόσμιας κλάσης σε διάφορες θέσεις. Στην Μαδρίτη, προσπαθούν να τα υποβαθμίσουν όλα αυτά», ανέφερε ο Λαπόρτα.

«Εναντιώνονται σε όλα και σε όλους. Αυτό λέει πολλά για έναν σύλλογο που χάνει το κύρος, την αναγνώριση και την αξιοπιστία του, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι κραυγαλέο: Ήμουν στο συνέδριο της EFC (European Club Association) και δεν είχαν καν εκπροσώπους. Υιοθετούν μια πολύ αλαζονική, πολύ αυταρχική, πολύ αλαζονική στάση», πρόσθεσε.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η UEFA επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει έγγραφα από την Ρεάλ στο πλαίσιο της έρευνάς της για την υπόθεση Νεγκρέιρα. Η Μπαρτσελόνα είναι ύποπτη για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής μέσω πληρωμών συνολικού ύψους περίπου 7,3 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2001 και 2018, στον πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαιτητών της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

sport-fm.gr