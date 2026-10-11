Ανακοίνωσε το φινάλε στην καριέρα του ο Σπόλιαριτς

Τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα αποφάσισε να βάλει ο Ματίγια Σπόλιαριτς.

Ο 29χρονος αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του καριέρα, στα 29 του χρόνια, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ο Σπόλιαριτς άρχισε την καριέρα του από τον Απόλλωνα, δοκίμασε την τύχη του στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Έπειτα, μεταξύ άλλων έπαιξε σε Αλκή, ΑΕΚ, Άρη, Ανόρθωση και Καρμιώτισσα.