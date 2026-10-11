Κίνδυνος τιμωρίας για τον Βινίσιους ενόψει Clásico!

Στον... αέρα βρίσκεται η συμμετοχή του Βινίσιους στο Clásico, μετά την αποβολή του στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ και τις έντονες διαμαρτυρίες του προς τον διαιτητή.

Ο Βραζιλιάνος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 73ο λεπτό, έπειτα από παρέμβαση του VAR, καθώς τράβηξε τα μαλλιά του Νέιθαν Σαλίμπα σε μονομαχία χωρίς την μπάλα. Ως αποτέλεσμα, το γκολ που είχε πετύχει νωρίτερα ακυρώθηκε.

Η θέση του ενδέχεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω από όσα καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα. Σύμφωνα με τον διαιτητή, ο Βινίσιους συνέχισε να διαμαρτύρεται έντονα μετά την αποβολή του, κατευθυνόμενος προς το μέρος του με «επιθετική στάση».

Μάλιστα, χρειάστηκε η παρέμβαση συμπαικτών του για να τον συγκρατήσουν.

Η αναφορά ενδέχεται να επηρεάσει την έκταση της ποινής του, με το ενδεχόμενο επιπλέον τιμωρίας να απειλεί τη συμμετοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

sdna.gr