Η μόνη πρόκληση που μένει στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι

Στα 39 του ο Λιονέλ Μέσι κοιτάζει πίσω και οι εικόνες είναι αμέτρητες. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει κατακτήσει το ποδοσφαιρικό Έβερεστ. Ανήκει στην ελίτ και έχει περίοπτη θέση σε αυτή. Για πολλούς όταν αναφέρονται σε εκείνον μιλούν για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Οι μαγικές εμφανίσεις και οι ατελείωτοι τίτλοι που έχει στο παλμαρέ του είναι η μεγάλη του προίκα.

Όντας κοντά στο τέλος ξέρει πως ακόμη δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει. Έχει ξεκλειδώσει τις περισσότερες αν όχι όλες τις πίστες. Εξ’ ου και το πρόσφατο «αντίο» στην εθνική του ομάδα αποχωρώντας πλήρης αφήνοντας το εθνόσημο σε νέα παιδιά. Κι όμως, υπάρχει κάτι που μένει να κατακτήσει. Την πρόκληση του τη βάζει ο πρόεδρος της CONNEBOL. Της διοργανώτριας αρχής του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Προτρέπει τον Μέσι να παίξει στο Κόπα Λιμπερταδόρες

Ο πρόεδρος της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, έκανε μια ιδιαίτερη πρόταση στον Λιονέλ Μέσι, καλώντας τον να αγωνιστεί στο Copa Libertadores. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αυτό είναι «το μόνο που του λείπει» προκειμένου να συμπληρώσει μια ήδη μυθική καριέρα. “Νομίζω ότι το μόνο που του λείπει είναι να παίξει στο Libertadores“, δήλωσε ο Παραγουανός πρόεδρος σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ντομίνγκες είχε συναντήσει τον Μέσι την Τρίτη στο στάδιο Μονουμεντάλ, στον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Αργεντινού με την εθνική ομάδα με αντίπαλο το Μπενίν. Εκεί, με χιουμοριστική διάθεση, του απηύθυνε το challenge: “Θα δεχτείς την πρόκληση;”, με τον Μέσι, ωστόσο, να μην δίνει κάποια απάντηση στην πρόταση.

sportsking.gr