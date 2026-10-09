Οι αναμνήσεις του Νεϊμάρ από την τριπλέτα MSN

Σε αυτό το βίντεο, που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια των εορτασμών μετά την κατάκτηση του Champions League το 2015, τα τρία μέλη της «θρυλικής τριπλέτας» MSN φαίνονται να χορεύουν και να απολαμβάνουν απόλυτα την βραδυά.

Σχολιάζοντας το υλικό στο ντοκιμαντέρ του, ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσε να κρύψει την ευχαρίστηση του στην σκηνή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε τον Μέσι. Χόρευε. Ο Λουίς Σουάρες, ο Μέσι και εγώ. Εντελώς μεθυσμένος», αναφώνησε, θυμούμενος εκείνη την εορταστική νύχτα. Πρόκειται για μία ιστορία, που καταδεικνύει περαιτέρω τον στενό δεσμό που ένωσε τους τρεις αστέρες, τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου.