ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Γιουβέντους θέλει να αποκτήσει ελεύθερο τον Φαν Ντάικ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Σενάρια για τον Ολλανδό αμυντικό, του οποίου το συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ ολοκληρώνεται με το φινάλε της σεζόν.

Η Γιουβέντους δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή σεζόν, όντας 7η στη Serie A, με 10 βαθμούς σε 5 αγώνες, με αποτέλεσμα ήδη να κάνει σχέδια για τη νέα μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με το Gazzetta Dello Sport, οι Ιταλοί έχουν στοχεύσει στην απόκτηση του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ από τη Λίβερπουλ, θέλοντας μάλιστα να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο όταν λήξει το συμβόλαιό του με τους Ρεντς τον Ιούνιο του 2027.

Μάλιστα η περίπτωση του 35χρονου Ολλανδού στόπερ, θα εκτιμηθεί ακόμα περισσότερο σε περίπτωση πώλησης του Μπρέμερ, ο οποίος κοστολογείται στα 35.000.000 ευρώ.

Ο Φαν Ντάικ βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2018 στη Λίβερπουλ, όταν η ομάδα του Μερσισάιντ είχε προσφέρει 85.000.000 ευρώ στη Σάουθάμπτον για να τον κάνει δικό της.

Από τότε ο Ολλανδός έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο, πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων, 2 Premier League και ένα Champions League.

sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μεγάλη ανατροπή του Περιστερίου στην Πάτρα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική Κύπρου: Το βλέμμα στη Λετονία - Όλοι μέσα

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Νοκ άουτ ο Τσακόν, κάνει μικροεπέμβαση!

ΑΕΚ

|

Category image

Τεσσάρα στην Krasava E.N.Y ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Δεν υπάρχει αίτημα για Καρέτσα» - Τι δήλωσε για τη Γερμανία και τον Κλοπ

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Χαμός στην συνέντευξη Τύπου της Ιρλανδίας πριν το ματς με το Ισραήλ!

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Εμφατική πρεμιέρα για την ΑΕΚ, «πάτησε» το Μαρούσι στη Sunel Arena

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Nations League: Ανατροπή... κορυφής η Φινλανδία

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Φιλική νίκη της Εθνικής Νέων επί της Μάλτας με 3-0

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

«Ζορίστηκε» αλλά πέρασε από τη Μύκονο ο ΠΑΟΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρωτάθλημα Γυναικών: Ο απολογισμός της πρεμιέρας - ξεχώρισε το 18-0!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Απομόνωση: Οι Γερμανοί έκλεισαν ένα ολόκληρο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη μόνο για εκείνους

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Παντελής για Λεωνίδα: «Προπόνηση στις 5 το πρωί, ώρες ατελείωτες...»

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Συνεχίζει σε ομάδα-έκπληξη ο Μαχρέζ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Όλοι δίπλα στην Εθνική μας - Πολύ καλές οι τιμές ενόψει Λετονίας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Διαβαστε ακομη