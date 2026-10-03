Η Γιουβέντους θέλει να αποκτήσει ελεύθερο τον Φαν Ντάικ

Η Γιουβέντους δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή σεζόν, όντας 7η στη Serie A, με 10 βαθμούς σε 5 αγώνες, με αποτέλεσμα ήδη να κάνει σχέδια για τη νέα μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με το Gazzetta Dello Sport, οι Ιταλοί έχουν στοχεύσει στην απόκτηση του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ από τη Λίβερπουλ, θέλοντας μάλιστα να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο όταν λήξει το συμβόλαιό του με τους Ρεντς τον Ιούνιο του 2027.

Μάλιστα η περίπτωση του 35χρονου Ολλανδού στόπερ, θα εκτιμηθεί ακόμα περισσότερο σε περίπτωση πώλησης του Μπρέμερ, ο οποίος κοστολογείται στα 35.000.000 ευρώ.

Ο Φαν Ντάικ βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2018 στη Λίβερπουλ, όταν η ομάδα του Μερσισάιντ είχε προσφέρει 85.000.000 ευρώ στη Σάουθάμπτον για να τον κάνει δικό της.

Από τότε ο Ολλανδός έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο, πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων, 2 Premier League και ένα Champions League.

sport24.gr