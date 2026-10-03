Συνεχίζει σε ομάδα-έκπληξη ο Μαχρέζ

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτή τη φορά θα μετακομίσει στο Κατάρ. Ο 35χρονος Αλγερινός, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, παρέμενε χωρίς ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι, εξετάζοντας τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τελικά, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός τα βρήκε σε προφορικό επίπεδο με την Αλ-Σαμάλ, σύλλογο που αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του Κατάρ. Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του Μαχρέζ στην αγωνιστική δράση, αυτή τη φορά με τη φανέλα της ομάδας της χώρας της Μέσης Ανατολής.

Η Αλ-Σαμάλ έχει πραγματοποιήσει θετικό ξεκίνημα στη Super League του Κατάρ, καθώς μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς και βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας. Η διαφορά της από την κορυφή και την Αλ-Σαντ ανέρχεται στους τέσσερις βαθμούς, γεγονός που διατηρεί την ομάδα σε τροχιά πρωταθλητισμού από νωρίς στη σεζόν.

Η επικείμενη προσθήκη του Ριγιάντ Μαχρέζ αναμένεται να προσθέσει σημαντική εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ, με τον Αλγερινό να κουβαλά μια σπουδαία διαδρομή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο 35χρονος έχει καταγράψει 119 συμμετοχές και 40 γκολ με την Εθνική Αλγερίας, πριν ανακοινώσει την αποχώρησή του από αυτή μετά το Μουντιάλ 2026 ενώ σε συλλογικό επίπεδο έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Χάβρη, Λέστερ και Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία κατέκτησε σημαντικούς τίτλους στην Αγγλία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αποκορύφωμα το Champions League το 2023, όντας παίκτης του συνόλου του Πεπ Γκουαρδιόλα.

athletiko.gr