TFF: Προσωρινή αναστολή για 448 νυν και πρώην αξιωματούχους συλλόγων για το σκάνδαλο με το στοίχημα

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας (TFF) ανέστειλε προσωρινά τη δραστηριότητα 448 νυν και πρώην αξιωματούχων συλλόγων, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της Τραμπζονσπόρ, Ερτουγρούλ Ντογάν, και του αντιπροέδρου της Μπεσίκτας, Χακάν Νταλταμπάν, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για το στοίχημα.

Η TFF ανακοίνωσε ότι διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω αξιωματούχοι -οι οποίοι υπηρέτησαν σε συλλόγους των δύο κορυφαίων κατηγοριών της χώρας κατά τη διάρκεια της περιόδου 2026-27- είχαν τοποθετήσει στοιχήματα ενώ κατείχαν τα αξιώματά τους, μέσα στην τελευταία πενταετία.

Και τα 448 άτομα έχουν παραπεμφθεί στην πειθαρχική επιτροπή της ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η λίστα που δημοσιοποίησε χθες (30/9) η TFF περιελάμβανε περίπου 171 αξιωματούχους που είχαν υπηρετήσει σε συλλόγους της Super Lig.

Ο Ερτουγρούλ Ντογάν δήλωσε ότι διατηρούσε στο παρελθόν λογαριασμό στοιχήματος, τον οποίο είχε δηλώσει στις αρχές.

«Αυτές οι εταιρείες χορηγούσαν συλλόγους και διοργάνωναν εκδηλώσεις παρουσίασης. Κανείς δεν φανταζόταν ότι αυτό θα προκαλούσε προβλήματα. αν κάναμε λάθος, ζητούμε συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε διαπράξει κάποιο παράπτωμα», δήλωσε ο Ντογάν στο τηλεοπτικό δίκτυο A Spor.

Η TFF έχει εντείνει τον έλεγχο σχετικά με το στοίχημα αφότου ένα σκάνδαλο συγκλόνισε το τουρκικό ποδόσφαιρο πέρυσι. Στο πλαίσιο της έρευνας, η ομοσπονδία είχε αναστείλει τη δραστηριότητα περίπου 149 διαιτητών και 1.024 ποδοσφαιριστών για διάφορα χρονικά διαστήματα.

Αρκετοί παίκτες κορυφαίου επιπέδου και υψηλόβαθμα στελέχη συλλόγων φυλακίστηκαν τότε, στο πλαίσιο της καταστολής του παράνομου στοιχήματος και της χειραγώγησης αγώνων στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας.

Σε μια ξεχωριστή έρευνα, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν την Τρίτη (29/9) στη σύλληψη του επικεφαλής και έξι μελών της κεντρικής επιτροπής διαιτησίας ποδοσφαίρου, με την κατηγορία της παρέμβασης στις διαδικασίες διαιτησίας.