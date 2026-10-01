Τέλος από τη Ρίο Αβε ο Συλαϊδόπουλος

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο ανακοίνωσε η Ρίο Αβε, μετά το κακό ξεκίνημα της ομάδας στο φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας προπονητής, που το 2024 οδήγησε την ομάδα νέων του Ολυμπιακού στην κατάκτηση του Youth League, εργαζόταν στη Ρίο Αβε από το καλοκαίρι του 2025 και την οδήγησε πέρυσι σε μία άνετη παραμονή στην κατηγορία.

Η νέα σεζόν, όμως, δεν άρχισε καλά, με την ομάδα (ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη) να βρίσκεται μετά από επτά αγωνιστικές στη 16η θέση της Primeira Liga, με συγκομιδή τεσσάρων βαθμών.

Συνολικά, ο Συλαϊδόπουλος κοουτσάρισε τη Ρίο Αβε σε 41 αγώνες (40 στο πρωτάθλημα και έναν στο κύπελλο), με απολογισμό 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 20 ήττες.