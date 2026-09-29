Σήμερα (29/9) το απόγευμα, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της ένωσης ευρωπαϊκών συλλόγων (EFC), ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, εξαπέλυσε για άλλη μια φορά δριμεία επίθεση στον ομόλογό του στη FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο , ο οποίος είχε προσκληθεί αλλά δεν παρέστη.

«Ήρθε η ώρα να πούμε: "Ως εδώ και μη παρέκει"», δήλωσε, αφού απαρίθμησε τις «αμφιλεγόμενες κινήσεις» του Τζιανι Ινφαντίνο. «Φανταστείτε να γίνονται συζητήσεις πίσω από την πλάτη σας για την εκποίηση των περιουσιακών σας στοιχείων», είπε αναφερόμενος στο σχέδιο πώλησης μεριδίου σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.· «Φανταστείτε να απονέμεται ένα βραβείο ειρήνης χωρίς να έχετε ερωτηθεί προηγουμένως», τόνισε αναφερόμενος στη βράβευση που απένειμε ο Ινφαντίνο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Και πρόσθεσε: «Το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από τους ανθρώπους που το διοικούν. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει το μέλλον του. Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο».