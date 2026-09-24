Πήραν ανάσες και ξανά στη... δουλειά

Επιστρέφουν σήμερα (24/09) στις προπονήσεις οι παίκτες της ΑΕΚ μετά το ρεπό που τους παραχωρήθηκε από την τεχνική ηγεσία για να πάρουν ανάσες, ύστερα από το νικηφόρο παιχνίδι με την Ομόνοια 29ης Μ.

Λόγω της μεγάλης διακοπής του πρωταθλήματος, ο Ρούμπεν Σεγιές θα προσπαθήσει το επόμενο διάστημα να διατηρήσει σε αγωνιστικό ρυθμό και σε εγρήγορση τους ποδοσφαιριστές του, εξού κι έχουν προγραμματιστεί δύο φιλικά παιχνίδια. Την Κυριακή (27/09) η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με τη Νέα Σαλαμίνα κεκλεισμένων των θυρών, ενώ το μεθεπόμενο Σάββατο (03/10) θα αναμετρηθεί με τον Απόλλωνα στην «Αρένα», παρουσία φιλάθλων.

Το ευχάριστο για τον Ισπανό κόουτς είναι οι επιστροφές των Σαμπορίτ και Αμίν, οι οποίοι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να είναι έτοιμοι. Ανάλογα με την κατάστασή τους, θα αποφασιστεί κατά πόσο θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στα φιλικά που έχουν προγραμματιστεί.

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Ομόνοια Αραδίππου (φέτος χρησιμοποιεί την «Αρένα»), η οποία τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται σκληρό καρύδι για τους κιτρινοπράσινους, στερώντας τους πολύτιμους βαθμούς. Στο αντίστοιχο περσινό παιχνίδι η ΑΕΚ κέρδισε δύσκολα τα «Περιστέρια» (1-0), με πέναλτι από τον Μιλίτσεβιτς.