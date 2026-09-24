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Η προϊστορία Κύπρος - Ρουμανία σε αγώνες Ελπίδων

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε διοργανώσεις της UEFA συναντηθήκαμε ξανά δύο φορές

Με τη Ρουμανία, την αυριανή μας αντίπαλο στο ΑΕΚ Αρένα, σε επίπεδο Ελπίδων βρεθήκαμε ξανά αντιμέτωποι τον Οκτώβριο του 2025 στο Κλουζ και τότε χάσαμε με 2-0, για τον πρώτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21.

Σε διοργανώσεις της UEFA συναντηθήκαμε ξανά δύο φορές σε διοργανώσεις της προκριματικής φάσης στο μακρινό παρελθόν και η προϊστορία είναι υπέρ των Ρουμάνων που επικράτησαν σε όλους τους αγώνες.

Αντίθετα, στους φιλικούς αγώνες η Κύπρος έχει σαφώς καλύτερο απολογισμό και μόνο σε ένα παιχνίδι δεχτήκαμε την ήττα.

Συνοπτικά η προϊστορία των αγώνων μας από το 1982:

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 1984

01.05.1982: Κύπρος – Ρουμανία 1-2

11.11.1893: Ρουμανία – Κύπρος 3-2

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 1992

28.11.1992: Κύπρος – Ρουμανία 0-2

03.04.1993: Ρουμανία – Κύπρος 1-0

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2027

14.10.2025: Ρουμανία - Κύπρος 2-0

Σε φιλικό επίπεδο βρεθήκαμε αντιμέτωποι άλλες τέσσερις φορές και η Εθνική μας έχει να επιδείξει δύο νίκες. Τα αποτελέσματα στις φιλικές μας αναμετρήσεις:

18.08.1999: Κύπρος – Ρουμανία 5-4

15.11.2012: Κύπρος – Ρουμανία 1-1

13.08.2013: Ρουμανία – Κύπρος 0-2

31.03.2015: Ρουμανία – Κύπρος 1-0

Τα τέρματα της Εθνικής μας και πέτυχαν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές (σε παρένθεση η ομάδα τους την εποχή της κλήσης τους):

Τρία τέρματα Μάριος Νεοφύτου (ΑΕΛ) και από ένα τέρμα οι Μάκης Χρυσοστόμου (Αλκή), Μιχάλης Κίττος (ΕΝ Παραλιμνίου), Χριστάκης Μαύρος (Νέα Σαλαμίνα), Νικόλας Εγγλέζου (Ανόρθωση), Μιχάλης Θαλασσίτης (EBBSSLEETS UNITED), Χρύσης Μιχαήλ (ΑΕΛ), Νίκος Λοϊζίδης (Ομόνοια), Ζαχαρίας Θεοδώρου (Ανόρθωση).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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