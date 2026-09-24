Η Αστον Βίλα θέλει τον Νίκο Γουίλιαμς για αριστερό εξτρέμ

Η διοίκηση της Αστον Βίλα δεν είναι ευχαριστημένη από την αγωνιστική παρουσία του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι δανεικός από την Τσέλσι και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του «BBC» ο τεχνικός της ομάδας του Μπέρμιγχαμ, Ουνάι Εμερι, έχει στρέψει την προσοχή του στην Ισπανία και στον Νίκο Γουίλιαμς, βάζοντας τ' όνομα του Ισπανού αριστερού εξτρέμ πρώτο στη λίστα με τους υποψήφιους για να πάρει τη θέση του Αργεντινού, ο οποίος τον Ιανουάριο θα επιστρέψει στην ομάδα του Λονδίνου.

Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως η Βίλα κινείται για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού από την Μπιλμπάο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, μολονότι το καλοκαίρι του 2025, παρά το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Βάσκους έως το καλοκαίρι του 2035. Η Αστον Βίλα εκτιμά πως μ' ένα ποσό κοντά στα 90 εκατ. ευρώ θα μπορέσει να τον πάρει στο «Βίλα Παρκ».