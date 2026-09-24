Μετρά αντίστροφα για τον αγώνα στο Μαυροβούνιο η Εθνική - Το πρόγραμμα της ημέρας (24/09)

Στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών.

Το Μαυροβούνιο είναι και ο πρώτος αντίπαλος της ομάδας μας στη νέα διοργάνωση του Nations League, την Παρασκευή, στις 21:45 (ώρα Κύπρου) στο στάδιο Gradski.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνέντευξη τύπου στις 17:30 τοπική ώρα (18:30) ώρα Κύπρου ενώ μισή ώρα αργότερα η Εθνική μας θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο στάδιο που θα διεξαχθεί ο αυριανός αγώνας.

Με τον αυριανό αγώνα στο Μαυροβούνιο, η Εθνική μας μπαίνει σε μια νέα διοργάνωση στην οποία, επανειλημμένα έχει λεχθεί ότι θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Απέναντι σε ένα αντίπαλο ο οποίος στοχεύει την πρωτιά στον όμιλο, η Κύπρος θα προσπαθήσει για θετικό ξεκίνημα και να βάλει τις βάσεις για επίτευξη του στόχου της.

Ο αγώνας της Παρασκευής Μαυροβούνιο - Κύπρος θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΡΙΚ.