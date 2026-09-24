Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί: Πρεμιέρα με Ζοτς κόντρα στους επικίνδυνους Γάλλους

Επίσημη επιστροφή στη δράση με Ζοτς και όνειρα για την κορυφή! Ο Παναθηναϊκός είναι η ελληνική ομάδα που ρίχνεται πρώτη στη μάχη της φετινής EuroLeague, καθώς κοντράρεται με την Παρί απόψε στις 21:15 στο Telekom Center Athens, θέλοντας να μπει με το «δεξί» στον φετινό μαραθώνιο!

Το κλίμα στις τάξεις του «τριφυλλιού» είναι ανανεωμένο και ευχάριστο, μετά την πολύ όμορφη και γεμάτη συγκίνηση διοργάνωση του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο και πήγε στα χέρια του Παναθηναϊκού μετά από επική αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, μετά το τουρνουά της Ρόδου όπου νίκησαν ΑΕΚ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, έδειξαν –παρά τις απουσίες τους– θετικά δείγματα απέναντι στη Μπουργκ και τον «δικέφαλο».

Με το «καλημέρα» οι Μπράνκου Μπάντιο, Σιλβέν Φρανσίσκο και Ίζακ Μπόνγκα έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν πολλά. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντριικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ και Κώστα Σλούκα, λόγω τραυματισμών. Αντίθετα, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση.

«Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν αυτή που ήταν. Είχαμε αρκετούς τραυματίες παίκτες. Κάποιοι έπαιζαν με τις εθνικές τους ομάδες. Όμως ήμασταν καλά. Στα φιλικά είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που πάλεψαν και αυτό είναι το σημαντικότερο. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.

Όλοι μαζί είχαμε περίπου 10 προπονήσεις. Κανείς δεν είναι 100% έτοιμος. Έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίκτες προτιμούν να παίζουν παρά να προπονούνται», δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στην αντίπερα όχθη, μια ομάδα που στις δύο προηγούμενες σεζόν έχει κάνει ισάριθμες «ζημιές» στον Παναθηναϊκό μέσα στο Telekom Center Athens. Για την Παρί, η φετινή σεζόν φέρνει αρκετές αλλαγές, με επτά -για την ώρα- νέες προσθήκες στο ρόστερ. Ωστόσο, η παραμονή του Ιφί, ο οποίος αποτελεί το σημείο αναφοράς της περιφέρειας, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του κλαμπ.

Από την άλλη, αποχώρησε ο δεύτερος πόλος στην επίθεση, Τζάστιν Ρόμπινσον. Η ομάδα του Μαξίμ Λεφέβρ ταξίδεψε δίχως προβλήματα στην Αθήνα και είναι έτοιμη να κάνει το 3/3 μέσα στην έδρα των «πράσινων».

Τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης θα απαρτίζουν οι Εμίλιο Πέρεθ, Μάνουελ Ατάρντ και Έντουαρντ Ουντιάνσκι.

sport-fm.gr