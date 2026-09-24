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Πνέουν τα μένεα στην Ανόρθωση: «Αξιολογείται από το νομικό τμήμα το ενδεχόμενο έφεσης»

ΓΗΠΕΔΟ

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Παρέμβαση από τον εκπρόσωπο Τύπου της «Κυρίας»

Σφοδρά παράπονα από την Ανόρθωση για τις ποινές που επιβλήθηκαν.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της «Κυρίας», Χαράλαμπος Παρπεττάς, προχώρησε σε παρέμβαση (ΣΠΟΡ FM 95.0), τοποθετήθηκε και ανέφερε πως εξετάζεται το ενδεχόμενο έφεσης. Υπενθυμίζουμε πως στην ομάδα της Αμμοχώστου επιβλήθηκε απαγόρευση μετακίνησης σε ένα αγώνα και κεκλεισμένων των θυρών σε άλλο.

Αναλυτικά: «Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Η απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής είναι το αποκορύφωμα της γενικότερης αντιμετώπισης που τυγχάνει η Ανόρθωση από την ΚΟΠ. Παρακολουθούμε έναν συστηματικό πόλεμο.  Χτυπούν τώρα τη μεγαλύτερη δύναμη της Ανόρθωσης, τον κόσμο της.

Τίθεται πλέον ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σχετικά με την ομοιομορφία και τη σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται και κρίνονται οι υποθέσεις.

Για εμάς, η διασφάλιση της ισονομίας είναι θεμελιώδης αρχή. Το θέμα είναι πολύ ευρύτερο από μια ποινή. Το ίδιο το κυπριακό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή εκπέμπει SOS. Η στάση ευρύτερα της ΚΟΠ και των αρμόδιων οργάνων, με τέτοιου είδους αποφάσεις, δεν λύνει προβλήματα. Αντίθετα, αν συνεχιστεί αυτή η τακτική, θα υπάρξουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον για το άθλημα.

Είμαστε πλήρως ενήμεροι για το κάθε τι που συμβαίνει. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προασπιστούμε τα συμφέροντα της ομάδας μας. Εξετάζουμε ήδη το ενδεχόμενο κατάθεσης έφεσης.

Καλούμε τον κόσμο μας σε απόλυτη συστράτευση και ενότητα. Απέναντι σε κάθε αδικία, η απάντηση της Ανόρθωσης ήταν και θα είναι πάντα η συσπείρωση».

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