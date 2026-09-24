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«Στο σφυρί» κομμάτια από το χορτάρι του Ολντ Τράφορντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσης έβδομη διαδοχική ετήσια ζημιά

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους της να αποκτήσουν ένα κομμάτι από τον αγωνιστικό χώρο του Ολντ Τράφορντ, καθώς διαθέτει προς πώληση διατηρημένα τμήματα χλοοτάπητα έναντι 125 λιρών (165,49 δολαρίων).

Το Ολντ Τράφορντ, γνωστό ως το «Θέατρο των Ονείρων», αποτελεί την έδρα της Γιουνάιτεντ από το 1910 και έχει υπάρξει το σκηνικό για μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου, συμπεριλαμβανομένου του ρεκόρ των 13 τίτλων στην Πρέμιερ Λιγκ.

«Νίκες και ήττες, επιτυχίες και αποτυχίες, υψηλά και χαμηλά. Τα έχουμε δει όλα. Τώρα, οι φίλαθλοι μπορούν να έχουν στην κατοχή τους ένα κομμάτι από το γήπεδο», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του την Τετάρτη (23/9).

«Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχουν τρύπες στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά κατέστησαν δυνατά επειδή το χορτάρι του Ολντ Τράφορντ σκάφτηκε και αφαιρέθηκε πλήρως μέχρι τα θεμέλιά του τον Ιούνιο, για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια.

Αυτό το σχολαστικό έργο ολοκληρώθηκε από τον πολυβραβευμένο υπεύθυνο αγωνιστικού χώρου Τόνι Σίνكلρ και την ομάδα των ειδικών του, με στόχο την επαναφύτευση του χλοοτάπητα για τη βελτίωση της ασφάλειας των παικτών και της αποστράγγισης.

Ως μέρος της διαδικασίας, τμήματα του αγωνιστικού χώρου διατηρήθηκαν προσεκτικά και, στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν σε γυάλινους κύβους για να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό ενθύμιο για τους "Κόκκινους Διαβόλους"».

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για τη Γιουνάιτεντ, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Η ομάδα κατετάγη στην τρίτη θέση της Premier League την περασμένη σεζόν, ωστόσο πραγματοποιεί νωχελικό ξεκίνημα στη φετινή διοργάνωση και βρίσκεται στη 12η θέση της βαθμολογίας με μόλις μία νίκη στους πρώτους πέντε αγώνες πρωταθλήματος.

Την Τετάρτη, ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσης έβδομη διαδοχική ετήσια ζημιά, καθώς το κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση παικτών και την απομάκρυνση του πρώην προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ φέτος την οδήγησε βαθύτερα στο «κόκκινο».

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