Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Σερβία – Ελλάδα

Η Ελλάδα αρχίζει τις υποχρεώσεις της στη League A του UEFA Nations League 2026/27 με εκτός έδρας αποστολή απέναντι στη Σερβία. Η αναμέτρηση διεξάγεται απόψε στις 21:45, για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου, στον οποίο συμμετέχουν επίσης Γερμανία και Ολλανδία. Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση, με τις αποδόσεις του τελικού αποτελέσματος να αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο παιχνίδι. Η νίκη της Σερβίας προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.72, το διπλό της Ελλάδας στα 2.65, ενώ η ισοπαλία στα 3.30. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις ειδικές επιλογές, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης προσφέρεται στα 3.35, ενώ το «Όχι» στο 1.29. Επιλογές υπάρχουν και για τον χρόνο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο τέρμα μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.02, ενώ το ενδεχόμενο να σημειωθεί μέχρι και το 27:59 στα 2.07. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αγορά για τα δοκάρια. Το ενδεχόμενο να υπάρξει τουλάχιστον ένα δοκάρι στον αγώνα προσφέρεται στα 2.10, ενώ για περισσότερα από ένα δοκάρια η απόδοση ανεβαίνει στα 4.75. Αντίστοιχα, το Under 0.5 προσφέρεται στο 1.70 και το Under 1.5 στο 1.10.