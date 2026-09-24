Βράζουν στην Ανόρθωση: «Δεχόμαστε έναν ανελέητο πόλεμο σε όλα τα επίπεδα»

Βγήκα μπροστά ο Γιάννης Μανιάτης!

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ανόρθωσης, μέσω γραπτής δήλωσης τοποθετείται για τα τελευταία γεγονότα, ενώ υπάρχει ενόχληση και για την ποινή του Αθλητικού Δικαστή.

Αναλυτικά:

Χτυπούν τώρα τη μεγαλύτερη δύναμη της Ανόρθωσης, τον κόσμο της!

Η Ανόρθωση δέχεται έναν ανελέητο πόλεμο σε όλα τα επίπεδα, σε μια περίοδο που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να επιστρέψει εκεί που επιτάσσει η ιστορία της.

Δεν θα σας περάσει.

Η υπεύθυνη στάση που τηρήσαμε μέχρι σήμερα για την προάσπιση του αθλήματος περνά πλέον σε δεύτερη μοίρα. Η επικινδυνότητα των χειρισμών σας καθιστά πρώτιστο καθήκον μας την προάσπιση των συμφερόντων της Ανόρθωσης και της Αμμοχώστου, τα οποία επανειλημμένα πλήττετε και καταπατάτε.

Καλούμε ολόκληρο τον κόσμο της Ανόρθωσης σε συστράτευση και απόλυτη ενότητα απέναντι σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση.

Η δύναμή μας ήταν, είναι και θα παραμείνει ο κόσμος μας.

Τίποτα πλέον δεν μπορεί να μας σταματήσει.