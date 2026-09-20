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Κατέθεση ψυχής από τον Καφού: «Αυτό που συμβαίνει είναι έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπο μου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Πήρε θέση ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ

Πήρε θέση για την... τσίχλα και όχι μόνο ο Καφού! Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη από το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, ενώ του επιβλήθηκε ποινή επιπλέον έξι αγωνιστικών. Ο ίδιος, μέσω ανάρτησης, τοποθετείται για όλα όσα έγιναν. 

Αναλυτικά: «Αν μια μέρα αυτά τα λόγια διαβαστούν, όταν εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για τον εαυτό μου, θέλω αυτά τα λόγια να τα θυμούνται όχι ως λόγια θυμού αλλά ως η μαρτυρία ενός άντρα που προσπάθησε να ζήσει με τις αξίες του, με αξιοπρέπεια και καθαρή συνείδηση.

Είμαι άντρας, αθλητής, έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο ποδόσφαιρο και έχω μάθει ότι ο αληθινός χαρακτήρας δεν διαφαίνεται όταν όλα πάνε καλά αλλά όταν αντιμετωπίζουμε την αδικία και ακόμα επιλέγουμε να παραμείνουμε αληθινοί στο ποιοι είμαστε.

Έχω τιμωρηθεί για 8 παιχνίδια μετά την παρέμβαση του VAR το οποίο αποφάσισε ότι έφτυσα σε αντίπαλο. Αυτό δεν έγινε ποτέ και δεν ήταν ποτέ η πρόθεση μου. Μια τσίχλα έφυγε από το στόμα μου και αναφορικά με το τι είδα και τι βίωσα, δεν είχε επαφή με τον αντίπαλο. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φτύσω σε αντίπαλο με πρόθεση, να μην σεβαστώ τον αντίπαλο ή να τον στοχεύσω. Ποτέ δεν σκέφτηκα να προσβάλω κανέναν με αυτό τον τρόπο.

Ξέρω τι έγινε, τι έκανα και ποιες προθέσεις είχα. Πάνω απ' όλα ξέρω τις αξίες που προσβεύω. Δεν τα γράφω αυτά από δυσαρέσκεια ούτε θέλω να δημιουργήσω μίσος ή να κουνήσω το δάκτυλο σε κάποιον. Γράφω αυτά τα λόγια διότι υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε ότι η φωνή μας δεν ακούγεται.

Σε τέτοιες στιγμές πρέπει να έχουμε το κουράγιο να παραμένουμε πιστοί στην αλήθεια μας. Αυτό που συμβαίνει είναι έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπο μου, στη δουλειά μου και στα χρόνια της αφοσίωσης και των θυσιών που έδωσα σε αυτό το επάγγελμα.

Είναι επίσης έλλειψη σεβασμού προς την ΑΕΛ, την ομάδα που εκπροσωπώ, οι οποίοι ξέρουν ποιος είμαι, τις αξίες που κουβαλώ και τον τρόπο που εκπροσώπησα αυτή τη φανέλα. Δέχομαι την κριτική και καταλαβαίνω τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν αλλά ο καθένας έχει το δικαίωμα να ακουστεί και να έχει το δικαίωμα της αλήθειας μέχρι τέλους.

Δεν διεκδικώ προνόμια. Ζητώ δικαιοσύνη. Θα συνεχίσω να περπατώ με το κεφάλι ψηλά. Μπορεί να με εμπόδισαν να αγωνίζομαι και να με έκριναν άδικα, αλλά κανένας δεν μπορεί να μου πάρει την αλήθεια για το τι συνέβη, την πρόθεση μου ή τις αξίες με τις οποίες επέλεξα να ζω.

Ελπίζω η φωνή μου να ακουστεί. Ελπίζω η αλήθεια να επικρατήσει και πάνω απ' όλα αυτή η αδικία να διορθωθεί. 

Καφού»

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