Ο Κέιν γράφει ιστορία στη Bundesliga

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στη Bundesliga. Ο Άγγλος επιθετικός πέτυχε δύο γκολ στη συντριβή της Ουνιόν Βερολίνου από την Μπάγερν με 7-0 την Παρασκευή και έφτασε πλέον τα 101 γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Το εντυπωσιακό, όμως, δεν είναι μόνο ο αριθμός. Είναι ο χρόνος που χρειάστηκε για να φτάσει εκεί. Ο Κέιν έχει πετύχει τα 101 γκολ σε μόλις 98 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Με αυτόν τον τρόπο κατέρριψε εμφατικά το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο κρατούσε ο Ντίτερ Μίλερ.

Ο θρυλικός Γερμανός επιθετικός είχε χρειαστεί 129 αγώνες για να φτάσει τα 100 γκολ, το 1977. Ο Κέιν χρειάστηκε 31 παιχνίδια λιγότερα.

Στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ένας ακόμη θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου και της Μπάγερν. Ο Γκερντ Μίλερ είχε φτάσει τα 100 γκολ σε 136 αγώνες το 1969, επίδοση που για δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς.

Πλέον, ο Κέιν βρίσκεται μόνος στην κορυφή. Και το έκανε με έναν ρυθμό που δύσκολα αφήνει περιθώρια σύγκρισης: 101 γκολ σε 98 αγώνες. Για έναν επιθετικό που συνεχίζει να σκοράρει με τέτοια συχνότητα, το επόμενο ρεκόρ μοιάζει ήδη να έχει μπει στο στόχαστρο.