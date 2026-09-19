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Ο Κέιν γράφει ιστορία στη Bundesliga

ΓΗΠΕΔΟ

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Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ο αριθμός

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στη Bundesliga. Ο Άγγλος επιθετικός πέτυχε δύο γκολ στη συντριβή της Ουνιόν Βερολίνου από την Μπάγερν με 7-0 την Παρασκευή και έφτασε πλέον τα 101 γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Το εντυπωσιακό, όμως, δεν είναι μόνο ο αριθμός. Είναι ο χρόνος που χρειάστηκε για να φτάσει εκεί. Ο Κέιν έχει πετύχει τα 101 γκολ σε μόλις 98 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Με αυτόν τον τρόπο κατέρριψε εμφατικά το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο κρατούσε ο Ντίτερ Μίλερ.

Ο θρυλικός Γερμανός επιθετικός είχε χρειαστεί 129 αγώνες για να φτάσει τα 100 γκολ, το 1977. Ο Κέιν χρειάστηκε 31 παιχνίδια λιγότερα.

Στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας βρίσκεται ένας ακόμη θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου και της Μπάγερν. Ο Γκερντ Μίλερ είχε φτάσει τα 100 γκολ σε 136 αγώνες το 1969, επίδοση που για δεκαετίες αποτελούσε σημείο αναφοράς.

Πλέον, ο Κέιν βρίσκεται μόνος στην κορυφή. Και το έκανε με έναν ρυθμό που δύσκολα αφήνει περιθώρια σύγκρισης: 101 γκολ σε 98 αγώνες. Για έναν επιθετικό που συνεχίζει να σκοράρει με τέτοια συχνότητα, το επόμενο ρεκόρ μοιάζει ήδη να έχει μπει στο στόχαστρο.

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