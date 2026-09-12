Πάει για ανανέωση συμβολαίου του Ραφίνια η Μπαρτσελόνα

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι έχει ξεκινήσει τη σεζόν ο Ραφίνια, που πλέον αποτελεί τον πρώτο αρχηγό της Μπαρτσελόνα, μετρώντας οκτώ γκολ και μία ασίστ σε πέντε συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Champions League.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, οι «μπλαουγκράνα» έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επέκταση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, του οποίου το τρέχον συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον Ραφίνια να έχει αγνοήσει τεράστιες προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία, καθώς η επιθυμία του είναι να συνεχίζει να αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα και για τα επόμενα χρόνια.

sport-fm.gr