Μονόδρομος για να μην σφίξει η… θηλιά

Πρώτη... παράσταση στο σπίτι της για την Ανόρθωση. Η ομάδα της Αμμοχώστου υποδέχεται (19:00) τον ΑΠΟΕΛ και μετά από τις δύο ήττες που προηγήθηκαν στη Λεμεσό, από ΑΕΛ και Απόλλωνα, η νίκη αποτελεί μονόδρομο.

Στο κατάμεστο, λοιπόν, «Αντώνης Παπαδόπουλος», η «Κυρία» καλείται να πάρει τους πρώτους βαθμούς για να μην σφίξει από τόσο νωρίς η… θηλιά. Άλλωστε ο κόσμος της έδειξε με το… καλημέρα πως είναι στο πλευρό αυτής της νέας προσπάθειας, της οποίας ηγείται ο Χρίστος Μαραγκός.

Το μηδέν τη διατηρεί στα χαμηλά της βαθμολογίας, κι αυτό είναι αρκετό για να δηλώσει πως η Ανόρθωση πρέπει να σηκώσει κεφάλι. Με πυξίδα, λοιπόν, το βελτιωμένο πρόσωπο του τελευταίου αγώνα, το συγκρότημα του Ελ Μαέστρο έχει την υποχρέωση να κλειδώσει βαθμό ή βαθμούς για να πάρει η ομάδα τα πάνω της.

Η εβδομάδα που πέρασε είχε έντονο παρασκήνιο στο κομμάτι της διαιτησίας, ωστόσο το ποδοσφαιρικό τμήμα έπρεπε να μείνει ανεπηρέαστο από τις σκέψεις και τους προβληματισμούς της διοίκησης. Είναι σαφές πως ο Μαραγκός και οι συνεργάτες του θα αλλάξουν... ρότα όσον αφορά τον τρόπο αντίδρασης, όμως οι ποδοσφαιριστές καλούνται να κάνουν τη δική της δουλειά. Το εμπόδιο του ΑΠΟΕΛ είναι ακόμη πιο ψηλό, θα πάει φουριόζο στη Λάρνακα μετά την 6άρα, γι' αυτό και ο Ελ Μαέστρο ζήτησε όσο το δυνατό λιγότερα... λάθη!

Όσον αφορά το αγωνιστικό, δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Φαν Νιφ, o τραυματίας Μπέργκστρομ ενώ αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή είναι ο Φουρτάδο.