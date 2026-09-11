Η νέα ομάδα του Χάμες Ροντρίγκες

Την απόκτηση του πολύπειρου Κολομβιανού μεσοεπιθετικού, Χάμες Ροντρίγκες, ανακοίνωσε η Ατλέτικο Νασιονάλ!

Επιστροφή στο πρωτάθλημα της πατρίδας του μετά από 18 ολόκληρα χρόνια για τον Χάμες Ροντρίγκες!

Ο 35χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός, που έμεινε πριν από δύο μήνες ελεύθερος από τη Μινεσότα, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο Νασιονάλ με την οποία και υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού με σπουδαία καριέρα στα γήπεδα της Ισπανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, βρήκε την 14η ομάδα της επαγγελματικής του πορείας, θέλοντας να ολοκληρώσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της χώρας του.

sport-fm.gr