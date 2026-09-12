Έδιωξε μέρος της πίεσης

Προφανώς και δεν θα κρινόταν τίποτα εάν δεν κέρδιζε τη Νέα Σαλαμίνα η ΑΕΛ.

Ωστόσο αν ερχόταν η γκέλα, θα γινόταν μετά το 6-0 της περασμένης αγωνιστικής και η πίεση θα μεγάλωνε ακόμα περισσότερο.

Η νίκη της ομάδας της Λεμεσού απέναντι στην αξιόμαχη Νέα Σαλαμίνα έδωσε απομάκρυνε μέρος της τεράστιας απογοήτευσης από το τελευταίο αποτέλεσμα.

Η ΑΕΛ έβγαλε χαρακτήρα και αυτό θα πρέπει να το κρατήσει. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δουλέψει πολύ για να μην χρειάζονται τα μπάζερ μπίτερ για να κερδίζει τέτοιου είδους παιχνίδια...

ψ.