Προς επιστροφή στην Πορτογαλία ο Ρενάτο Σάντσες

Νέα ποδοσφαιρική στέγη φαίνεται ότι βρήκε ο Ρενάτο Σάντσες. Όπως αναφέρεται στην «Abola», o 29χρονος μέσος, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν αναμένεται να επιστρέψει στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ είναι σε προχωρημένο στάδιο η μετακίνηση του διεθνούς μέσου στην Εστρέλα, που έλυσε πρόσφατα τη συνεργασία του με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης φαίνεται ότι παίζει ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιοχάνες Μόσμανγκ, με τον οποίο συνυπήρξαν στην Μπάγερν Μονάχου. «Θα μου λείψεις πολύ, φίλε! Ό,τι καλύτερο για το μέλλον σου, φίλε μου», είχε γράψει το 2019 ο άλλοτε team manager των Βαυαρών όταν έλυσε ο Σάντσες το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου.

sport-fm.gr