Αφηνιασμένος για να βάλει… τέλος

Και πάει… αφηνιασμένος, με την ψυχολογία στα ύψη. Οι γαλαζοκίτρινοι καλούνται να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μετά το εμφατικό 6-0 επί της ΑΕΛ, κοντράροντας μια Ανόρθωση που έχει ανάγκη από τους πρώτους της βαθμούς. Ολόκληρη την εβδομάδα ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος προσπάθησε να κρατήσει προσγειωμένους τους ποδοσφαιριστές του μετά την ευρεία νίκη, αφού ήταν απλά ένα θετικό αποτέλεσμα, και το ζητούμενο είναι να κτιστεί ένα μακρύ νικηφόρο σερί, προκειμένου να μπουν τα θεμέλια στην αρχή της σεζόν για μια εξαιρετική χρονιά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα της Λευκωσίας έχει και μια μίνι παράδοση μη νικηφόρων αποτελεσμάτων εκτός έδρας απέναντι στην Ανόρθωση, μιας και στα τελευταία τρία συναπαντήματά τους δεν κέρδισε. Πέρσι είχαν φέρει 1-1 στο «Παπ», ενώ στον δεύτερο γύρο η ομάδα της Αμμοχώστου έφυγε με διπλό με 2-0 από το ΓΣΠ. Επίσης, τον Φεβρουάριο του 2025 έφεραν ισοπαλία 2-2 στην έδρα της «Κυρίας». Στο στάδιο της Λάρνακας, απέναντι στην Ανόρθωση, πήρε τελευταία φορά νίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2022, όταν είχε επικρατήσει με 2-0. Από τότε σε τέσσερις εξόδους στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» περιορίστηκε σε ισοπαλία. Ουσιαστικά θέλει να βάλει… τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί και να συνεχίσει με αυτοπεποίθηση τον μαραθώνιο.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει πιο έτοιμους κάποιους παίκτες, όπως ο Τάσος Μπακασέτας που ίσως κάνει και ντεμπούτο. Θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας ο Ντάλσιο.