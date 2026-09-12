«Δανεικό με υποχρεωτική οψιόν θέλει τον Σαλάχ-Εντίν ο Παναθηναϊκός»

Δυνατά θέλει να κλείσει τη μεταγραφική περίοδο ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας ποιότητα στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Ο 24χρονος Μαροκινός δεν βρίσκεται στα πλάνα της Ρόμα και ο «πράσινοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με την ομάδα και τον παίκτη.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση για δανεισμό του Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα για έναν χρόνο, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι υπό όρους.

Πλέον, ο 24χρονος μπακ καλείται να αξιολογήσει την προσφορά που έχει στα χέρια του και να αποφασίσει.

Την περασμένη σεζόν, ο Σαλάχ Εντίν αγωνίστηκε δανεικός στην Αϊντχόφεν, με την πραγματοποίησε 24 εμφανίσεις στην Eredivisie και το Champions League.

sdna.gr