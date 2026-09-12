«Δανεικό με υποχρεωτική οψιόν θέλει τον Σαλάχ-Εντίν ο Παναθηναϊκός»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αποκτήσει τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα με πρόταση για δανεισμό και υποχρεωτική οψιόν αγοράς.
Δυνατά θέλει να κλείσει τη μεταγραφική περίοδο ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας ποιότητα στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Ο 24χρονος Μαροκινός δεν βρίσκεται στα πλάνα της Ρόμα και ο «πράσινοι» βρίσκονται σε συζητήσεις με την ομάδα και τον παίκτη.
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση για δανεισμό του Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα για έναν χρόνο, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι υπό όρους.
Πλέον, ο 24χρονος μπακ καλείται να αξιολογήσει την προσφορά που έχει στα χέρια του και να αποφασίσει.
Την περασμένη σεζόν, ο Σαλάχ Εντίν αγωνίστηκε δανεικός στην Αϊντχόφεν, με την πραγματοποίησε 24 εμφανίσεις στην Eredivisie και το Champions League.
sdna.gr