ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η φορτσάτη Λάτσιο κόντρα στη Μίλαν και η δοκιμασία της Ρόμα στην 4η αγωνιστική της Serie A

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η απόλυτη Λάτσιο της φετινής Serie Α υποδέχεται τη Μίλαν με τον κόσμο της ξανά απόντα, στο ματς που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της φετινής Serie A.

Ότι η Λάτσιο θα ήταν στους 9 βαθμούς έπειτα από τα πρώτα τρία παιχνίδια, με τον Φρατέζι να πρωταγωνιστεί και τον Χρήστο Μανδά να είναι εξαιρετικός αφήνοντας πίσω τον κακό και ανούσιο δανεισμό στην Μπόρνμουθ, ίσως να μην το περίμενε κανείς.

Τώρα, οι Ρωμαίοι βρίσκονται μπροστά στη νέα δοκιμασία τους, φιλοξενώντας τη Μίλαν, με το «Ολίμπικο» γι’ ακόμα μια φορά άδειο από τη στιγμή που ο κόσμος δεν σταματά να πηγαίνει κόντρα στη διοίκηση, απέχοντας από τα παιχνίδια της ομάδας…

Η εντυπωσιακή Ρόμα καλείται να περάσει από το Τορίνο για να παραμείνει στην κορυφή, με την ψυχολογία στα ύψη αλλά και με δεδομένη την κούραση μετά τη μαγική εμφάνιση στη Μαδρίτη η Ίντερ, φιλοξενεί την Ουντινέζε.

Κόμο – Πάρμα και Νάπολι – Μπολόνια έχουν το δικό τους, έντονο ενδιαφέρον…

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή 11/09

Βενέτσια-Φιορεντίνα (21:45)

Σάββατο 12/09

Τζένοα-Φροζινόνε (16:00)

Λάτσιο-Μίλαν (19:00)

Αταλάντα-Κάλιαρι (21:45)

Κυριακή 13/09

Λέτσε-Μόντσα (16:00)

Νάπολι-Μπολόνια (19:00)

Σασουόλο-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα 14/09

Κόμο-Πάρμα (19:30)

Τορίνο-Ρόμα (19:30)

Ίντερ-Ουντινέζε (21:45)

Η επόμενη, 5η αγωνιστική της Serie A

Παρασκευή 18/09

Μόντσα – Σασουόλο (21:45)

Σάββατο 19/09

Μπολόνια – Τορίνο (16:00)

Ουντινέζε – Κάλιαρι (16:00)

Ρόμα – Ίντερ (19:00)

Βενέτσια – Λάτσιο (21:45)

Κυριακή 20/09

Φιορεντίνα – Νάπολι (13:30)

Πάρμα – Τζένοα (16:00)

Φροζινόνε – Κόμο (16:00)

Γιουβέντους – Αταλάντα (19:00)

Μίλαν – Λέτσε (21:45)

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εργαζόμενοι της Αρσεναλ φοβούνται τις περικοπές θέσεων εργασίας από τους Αμερικανούς συμβούλους

Premier League

|

Category image

«Στόχος του Παναθηναϊκού ο Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα»

Super League

|

Category image

Δεύτερος ο Καραλής - Ultimate Champion ο Ντουπλάντις μετά από άλλη μία επική μάχη στη Βουδαπέστη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ στη Λευκωσία με clutch Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπανζά

Super League

|

Category image

Τα... κάτω πάνω και το 80%

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δραματική νίκη της ΑΕΛ στην εκπνοή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν δεν τα παρατάς δείχνει νοοτροπία νικητή»

ΑΕΛ

|

Category image

Λόπεθ: «Οι παίκτες της ΑΕΛ ήταν σαν να έπαιζαν μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Μουρίνιο: «Δεν χρειάστηκε να κάνω τον ειρηνοποιό με Τσουαμενί - Βαλβέρδε, τα βρήκαν από μόνοι τους»

La Liga

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90+6΄ από τον Γκόμες η ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα - Πόσες θέσεις θα έχει και πότε θα παραδοθεί

Super League

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Μέγιστος σεβασμός για Μεντιλίμπαρ, η ομάδα χρειάζεται χρόνο»

Super League

|

Category image

Δημιουργία και ουσία ζητά ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χωρίς Καμαρά ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Asteras AKTOR

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη