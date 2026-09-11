Η φορτσάτη Λάτσιο κόντρα στη Μίλαν και η δοκιμασία της Ρόμα στην 4η αγωνιστική της Serie A

Ότι η Λάτσιο θα ήταν στους 9 βαθμούς έπειτα από τα πρώτα τρία παιχνίδια, με τον Φρατέζι να πρωταγωνιστεί και τον Χρήστο Μανδά να είναι εξαιρετικός αφήνοντας πίσω τον κακό και ανούσιο δανεισμό στην Μπόρνμουθ, ίσως να μην το περίμενε κανείς.

Τώρα, οι Ρωμαίοι βρίσκονται μπροστά στη νέα δοκιμασία τους, φιλοξενώντας τη Μίλαν, με το «Ολίμπικο» γι’ ακόμα μια φορά άδειο από τη στιγμή που ο κόσμος δεν σταματά να πηγαίνει κόντρα στη διοίκηση, απέχοντας από τα παιχνίδια της ομάδας…

Η εντυπωσιακή Ρόμα καλείται να περάσει από το Τορίνο για να παραμείνει στην κορυφή, με την ψυχολογία στα ύψη αλλά και με δεδομένη την κούραση μετά τη μαγική εμφάνιση στη Μαδρίτη η Ίντερ, φιλοξενεί την Ουντινέζε.

Κόμο – Πάρμα και Νάπολι – Μπολόνια έχουν το δικό τους, έντονο ενδιαφέρον…

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Serie A:

Παρασκευή 11/09

Βενέτσια-Φιορεντίνα (21:45)

Σάββατο 12/09

Τζένοα-Φροζινόνε (16:00)

Λάτσιο-Μίλαν (19:00)

Αταλάντα-Κάλιαρι (21:45)

Κυριακή 13/09

Λέτσε-Μόντσα (16:00)

Νάπολι-Μπολόνια (19:00)

Σασουόλο-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα 14/09

Κόμο-Πάρμα (19:30)

Τορίνο-Ρόμα (19:30)

Ίντερ-Ουντινέζε (21:45)

Η επόμενη, 5η αγωνιστική της Serie A

Παρασκευή 18/09

Μόντσα – Σασουόλο (21:45)

Σάββατο 19/09

Μπολόνια – Τορίνο (16:00)

Ουντινέζε – Κάλιαρι (16:00)

Ρόμα – Ίντερ (19:00)

Βενέτσια – Λάτσιο (21:45)

Κυριακή 20/09

Φιορεντίνα – Νάπολι (13:30)

Πάρμα – Τζένοα (16:00)

Φροζινόνε – Κόμο (16:00)

Γιουβέντους – Αταλάντα (19:00)

Μίλαν – Λέτσε (21:45)