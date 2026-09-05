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«Δύο στα δύο» με ανατροπή η Ντόρτμουντ, ξύπνησε η Λεβερκούζεν

ΓΗΠΕΔΟ

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Πολλά τα γκολ στην Μπουντεσλίγκα.

Αν και ήταν εμφανώς καλύτερη για μία ώρα αγώνα και προηγήθηκε 2-0, η Χοφενχάιμ γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 3-2 από τη Ντόρτμουντ και παραμένει χωρίς βαθμό, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της Bundesliga.

Η αντίπαλος του ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League ήταν σαφώς πιο επικίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησε ευκαιρίες και τελικά βρήκε το γκολ στο 45΄, όταν ο Τσουφάλ τροφοδότησε τον Αβντουλάχου κι αυτός με συρτό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Κόμπελ. Στο 54΄ ο Λέμπερλε μετά από ατομική ενέργεια σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Αντον, πήρε ύψος και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Η Μπορούσια αντέδρασε και μείωσε στο 61΄ με τον Γκιρασί, ένα λεπτό αργότερα ο Καρέτσας (που δεν φάνηκε στο σημερινό ματς) αντικαταστάθηκε από τον Φάμπιο Σίλβα και στο 66΄ ο Πορτογάλος ισοφάρισε, μετά από εξαιρετικό κατέβασμα και πάσα του Γκιρασί. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 87΄, όταν ο Χαϊντάρι, στην προσπάθεια να απομακρύνει ένα επικίνδυνο γύρισμα του Νουανέρι, έστειλε τη μπάλα στην εστία της ομάδας του και επέτρεψε στη Ντόρτμουντ να πετύχει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος.

Μετά την ήττα-σοκ της πρεμιέρας από τη νεοφώτιστη Ελφερσμπεργκ, η Λεβερκούζεν ξέσπασε στην Ουνιόν Βερολίνου, την οποία συνέτριψε 4-0 στην «Μπάι Αρένα». Το «2 στα 2» πέτυχε η Φράιμπουργκ, που επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Πάντερμπορν, αλλά και η «σταχτοπούτα» Ελφερσμπεργκ, που νίκησε 4-3 στο Μενχενγκλάντμπαχ την τοπική Μπορούσια, αν και είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 3-1!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1

(39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν - 81΄αυτ. Χέντρικς)

Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3

(45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε - 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)

Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0

(1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα)

Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ 3-4

(12΄, 44΄ Μπόλιν, 56΄ Σκάλι - 29΄ Μόκουα, 66΄, 90+2΄ Κρατενμάχερ, 80΄ Κάιντελ)

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1

(4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ - 90+6΄ Μπάκου)

Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1

(26΄ Εγκεστάιν)

Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 19:30

 

Κυριακή 06/09

Αμβούργο-Μάιντς

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Φράιμπουργκ 6

Ντόρτμουντ 6

Έλφερσμπεργκ 6

Μπάγερν Μονάχου 3 -1αγ.

Λεβερκούζεν 3

Άουγκσμπουργκ 3 -1αγ.

Λειψία 3

Στουτγκάρδη 3

Βέρντερ Βρέμης 3

Κολωνία 3

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1 -1αγ.

Μάιντς 1 -1αγ.

Πάντερμπορν 1

Ουνιόν Βερολίνου 1

Χοφενχάιμ 0

Αμβούργο 0 -1αγ.

Σάλκε 0 -1αγ.

Γκλάντμπαχ 0

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