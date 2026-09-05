Επέστρεψε από το 0-2 η Ίντερ και χαστούκισε τη Νάπολι!

Με... μέταλλο πρωταθλήτριας η Ίντερ έκανε τρομερή ανατροπή απέναντι στη Νάπολι, μετατρέποντας το εις βάρος της 0-2 στο 53' σε 3-2 και φτάνοντας έτσι με άκρως εμφατικό τρόπο στην τρίτη της νίκη στη Serie A σε ισάριθμα ματς και παραμένοντας μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας.

«Υπεύθυνος» σε μεγάλο βαθμό για την ανατροπή των «νερατζούρι» ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί η ανατροπή της Τορίνο, η οποία πέτυχε την πρώτη της νίκη στη Serie A και, μάλιστα, εκτός έδρας με 2-1 επί της Φιορεντίνα.

Οι «βιόλα», που μετά από τρεις αγώνες δεν έχουν καταφέρει ακόμη να κάνουν... σεφτέ, προηγήθηκαν με τον Πελεγκρίνο στο ξεκίνημα του β' μέρους κι έδειξαν ότι ήταν... έτοιμοι για την πρώτη τους νίκη. Τελικά, όμως, η «γκρανάτα» έφερε τα πάνω κάτω με τα γκολ των Μαντράγκορα και Ανταμς στο 73' και 82', παίρνοντας ένα παλικαρίσιο «διπλό».

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Τζένοα-Κόμο 1-4

(19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄,78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)

Φιορεντίνα-Τορίνο 1-2

(47' Πελεγκρίνο - 73' Μαντράγκορα, 82' Άνταμς)

Ίντερ-Νάπολι 3-2

(56',90'+1 Μαρτίνες, 82' Τιράμ - 50' Πολιτάνο, 53' Χόιλουντ)

Ρόμα-Αταλάντα 21:45

Κυριακή 06/09

Φροζινόνε-Βενέτσια

Πάρμα-Μόντσα

Μπολόνια-Σασουόλο

Γιουβέντους-Μίλαν

Δευτέρα 07/09

Κάλιαρι-Λέτσε

Ουντινέζε-Λάτσιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Ίντερ 9 -3αγ.

Κόμο 7 -3αγ.

Ρόμα 6

Μίλαν 6

Γιουβέντους 6

Αταλάντα 6

Λάτσιο 6

Ουντινέζε 4

Φροζινόνε 3

Νάπολι 3 -3αγ.

Σασουόλο 3

Κάλιαρι 3

Λέτσε 3

Τορίνο 3 -3αγ.

Μπολόνια 0

Τζένοα 0 -3αγ.

Πάρμα 0

Μόντσα 0

Βενέτσια 0

Φιορεντίνα 0 -3αγ.