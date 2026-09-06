ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στο ΟΑΚΑ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και έρχεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο για τις δύο ομάδες

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Stoiximan Super League είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (6/9, 21:30), σε ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και έρχεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο για τις δύο ομάδες.

Το «τριφύλλι» έχει δώσει μέχρι στιγμής μόλις ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας αναβλήθηκε. Στο μοναδικό του ματς στη Σούπερ Λίγκα επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού εκτός έδρας, ενώ μεσοβδόμαδα πήρε ακόμη μία νίκη, αυτή τη φορά για το Κύπελλο, επικρατώντας με 1-0 της Νίκης Βόλου.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» έχουν ήδη ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στα προκριματικά και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Conference League. Η πορεία αυτή ήρθε μέσα από μια περίοδο με πολλά παιχνίδια και αρκετή πίεση, με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας να μην είναι πάντα σταθερή. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε.

Στα δύο τελευταία παιχνίδια του σε Ελλάδα, πρωτάθλημα και Κύπελλο, μετρά ισάριθμες νίκες χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όμως, το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει σημαντικά και οι «πράσινοι» καλούνται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη διάρκεια και συνοχή στο παιχνίδι τους.

Αγωνιστικά, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει στους Τσάπρα, Παντελίδη, Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν, ενώ για πρώτη φορά θα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Ουναΐ, μετά την επιστροφή του. Αναλυτικά: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει ήδη δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και έχει κάνει το απόλυτο. Μετά τη νίκη της πρεμιέρας, πέρασε και από το Περιστέρι επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου με ανατροπή, δείχνοντας αρκετά καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαιώνοντας πως, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της Super League, έχει μπει με αποφασιστικότητα.

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν είναι το ίδιο εύκολη σε συνολικό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ενώ η αποχώρηση του Κωνσταντέλια αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα για την ομάδα.

Παρά τις δυσκολίες, στο ελληνικό πρωτάθλημα η εικόνα του είναι μέχρι στιγμής θετική. Οι δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια έχουν δώσει την απαραίτητη ψυχραιμία και πλέον το μεγάλο ζητούμενο είναι να διατηρήσει αυτή τη δυναμική και απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Στο Κύπελλο, πάντως, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ακόμη μία νίκη, μένοντας στο 0-0 με τον ΟΦΗ σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Όσον αφορά την αποστολή του «δικεφάλου», εκτός έμειναν οι Λουσέ, Χατζηδιάκος, Μεϊτέ, Σαρρής και Ντεσπόντοφ.. Αναλυτικά, ο Λίσι επέλεξε τους: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός και Τεττέη... παρέσυραν τον ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Όταν οι πραγματικές εικόνες δεν βολεύουν, είναι ευκολότερο να αλλάζει η συζήτηση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Είχαν... κέφια και ρέντα ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ και τα νέα βλέμματα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απάντησε στην Ανόρθωση ο Απόλλωνας με... αιχμές για ΑΙ: «Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεύτερη νίκη για ΟΦΗ με ελληνικό... άρωμα

Super League

|

Category image

Το έκοψε ο Παπαδόπουλος για μεταγραφή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαρές για... 24 ώρες και ξανά στη δουλειά ο ΑΠΟΕΛ - «Αν δεν προσγειωθούμε, ίσως να το πληρώσουμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΑΠΟΕΛίστικο κουμάντο με... σέξι εμφάνιση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η εύκολη νίκη της ΑΕΚ επί της Νέας Σαλαμίνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καταβεβλημένος ο Μαρτίνς, απολογήθηκε και άφησε αιχμές!

ΑΕΛ

|

Category image

Ζήτησε περισσότερη δουλειά για καλύτερη έκδοση ο Σεγιές - Απογοητευμένος ο Λόπεθ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σεπτέμβρης σαν… εφιάλτης για την ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άστραψε και βρόντηξε ο ΑΠΟΕΛ και εξάρα στην ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνέτριψε τη Νέα Σαλαμίνα και έφυγε με το διπλό η ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη