Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στο ΟΑΚΑ

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Stoiximan Super League είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (6/9, 21:30), σε ένα παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και έρχεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο για τις δύο ομάδες.

Το «τριφύλλι» έχει δώσει μέχρι στιγμής μόλις ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας αναβλήθηκε. Στο μοναδικό του ματς στη Σούπερ Λίγκα επικράτησε με 2-0 του Λεβαδειακού εκτός έδρας, ενώ μεσοβδόμαδα πήρε ακόμη μία νίκη, αυτή τη φορά για το Κύπελλο, επικρατώντας με 1-0 της Νίκης Βόλου.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» έχουν ήδη ολοκληρώσει το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στα προκριματικά και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Conference League. Η πορεία αυτή ήρθε μέσα από μια περίοδο με πολλά παιχνίδια και αρκετή πίεση, με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας να μην είναι πάντα σταθερή. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε.

Στα δύο τελευταία παιχνίδια του σε Ελλάδα, πρωτάθλημα και Κύπελλο, μετρά ισάριθμες νίκες χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όμως, το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει σημαντικά και οι «πράσινοι» καλούνται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη διάρκεια και συνοχή στο παιχνίδι τους.

Αγωνιστικά, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει στους Τσάπρα, Παντελίδη, Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν, ενώ για πρώτη φορά θα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο Ουναΐ, μετά την επιστροφή του. Αναλυτικά: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει ήδη δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και έχει κάνει το απόλυτο. Μετά τη νίκη της πρεμιέρας, πέρασε και από το Περιστέρι επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου με ανατροπή, δείχνοντας αρκετά καλό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαιώνοντας πως, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της Super League, έχει μπει με αποφασιστικότητα.

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν είναι το ίδιο εύκολη σε συνολικό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, ενώ η αποχώρηση του Κωνσταντέλια αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα για την ομάδα.

Παρά τις δυσκολίες, στο ελληνικό πρωτάθλημα η εικόνα του είναι μέχρι στιγμής θετική. Οι δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια έχουν δώσει την απαραίτητη ψυχραιμία και πλέον το μεγάλο ζητούμενο είναι να διατηρήσει αυτή τη δυναμική και απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Στο Κύπελλο, πάντως, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει ακόμη μία νίκη, μένοντας στο 0-0 με τον ΟΦΗ σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Όσον αφορά την αποστολή του «δικεφάλου», εκτός έμειναν οι Λουσέ, Χατζηδιάκος, Μεϊτέ, Σαρρής και Ντεσπόντοφ.. Αναλυτικά, ο Λίσι επέλεξε τους: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.

sport-fm.gr