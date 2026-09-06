ΒΙΝΤΕΟ: Δεν τέλειωσε... ποτέ το πρώτο παιχνίδι του Παναγιώτου με την Ουτρέχτη
ΓΗΠΕΔΟ
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Πικρή η πρώτη γεύση του Κύπριου αμυντικού από το ολλανδικό πρωτάθλημα
Άδοξο τέλος είχε η σαββατιάτικη αναμέτρηση της Ουτρέχτης του Νικόλα Παναγιώτου με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, καθώς διακόπηκε οριστικά στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου λόγω ρίψης αντικειμένων. Υπενθυμίζουμε πως ο Κύπριος αμυντικός πήρε φανέλα βασικού, λίγες μέρες αφού ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα!
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-0 στο 58', με τους οπαδούς των γηπεδούχων να πετούν βεγγαλικά στον αγωνιστικό χώρο, οδηγώντας σε 20λεπτη διακοπή της δράσης. Το ματς εντέλει συνεχίστηκε, όμως μετά από πέντε λεπτά, και ενώ η Ουτρέχτη μείωσε σε 3-1, υπήρξε νέα ρίψη αντικειμένων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην οριστική διακοπή της αναμέτρησης.
❌ Utrecht-fans gooien vuurwerk bij een 0-3 achterstand tegen Go Ahead: duel ligt stil.— ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2026
"Nou, nou, nou..."#utrgae pic.twitter.com/4cPF6o1BLY