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ΒΙΝΤΕΟ: Δεν τέλειωσε... ποτέ το πρώτο παιχνίδι του Παναγιώτου με την Ουτρέχτη

ΓΗΠΕΔΟ

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Πικρή η πρώτη γεύση του Κύπριου αμυντικού από το ολλανδικό πρωτάθλημα

Άδοξο τέλος είχε η σαββατιάτικη αναμέτρηση της Ουτρέχτης του Νικόλα Παναγιώτου με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, καθώς διακόπηκε οριστικά στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου λόγω ρίψης αντικειμένων. Υπενθυμίζουμε πως ο Κύπριος αμυντικός πήρε φανέλα βασικού, λίγες μέρες αφού ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα!

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-0 στο 58', με τους οπαδούς των γηπεδούχων να πετούν βεγγαλικά στον αγωνιστικό χώρο, οδηγώντας σε 20λεπτη διακοπή της δράσης. Το ματς εντέλει συνεχίστηκε, όμως μετά από πέντε λεπτά, και ενώ η Ουτρέχτη μείωσε σε 3-1, υπήρξε νέα ρίψη αντικειμένων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην οριστική διακοπή της αναμέτρησης.

 

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