Με... φόρα για το απόλυτο η ΑΕΚ ώστε να κερδίσει κι άλλο χρόνο

Με τη νίκη στην πρεμιέρα σε βάρος του ΑΠΟΕΛ, ο προπονητής της ΑΕΚ, Ρούμπεν Σεγιές, κέρδισε χρόνο, σε μια προσπάθεια να μάθει καλύτερα τη νέα του ομάδα και να δουλέψει με τους παίκτες του. Οι κιτρινοπράσινοι εκστρατεύουν απόψε (19:00) στο «Αμμόχωστος» για το δύο στα δύο ώστε να κερδηθεί περισσότερος χρόνος για να αποκτηθεί ομοιογένεια μιας και και το τελευταίο 20ήμερο ήρθαν αρκετοί παίκτες.

Η υπέρ της προϊστορία δεν παίζει... μπάλα αλλά κακά τα ψέματα δίνει... αέρα. Να σημειωθεί πως η ΑΕΚ από τη σεζόν 2020-21 μετρά τέσσερα συνεχόμενα διπλά και αυτό το σερί θέλει να το μεγαλώσει και να δει τη συνέχεια με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Εκτός από τον τραυματία Αμίν, οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Σεγιές.

Η λογική λέει ότι η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τους Παρασκευά, Εκπολό, Πηλέα, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πάνκοφ, Ρέπας, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι, Μπάγιτς. Σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας είναι οι νεοαποκτηθέντες Μράμπτι, Κέλερ και Όλιβαν. Ο Ιταλός τερματοφύλακας Αλμπέρτο Παλεάρι θα υπολογίζεται από την 3η αγωνιστική με την Πάφος FC.