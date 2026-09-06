Για να χτίσει έδρα... φρούριο

Η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται στις 19:00 την ΑΕΚ στο «Αμμόχωστος-Επιστροφή» για την 2η αγωνιστική, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την τρέχουσα περίοδο. Οι ερυθρόλευκοι με τον κόσμο στο πλευρό τους, θέλουν να βάλουν αφ' ενός δύσκολα στην ομάδα της Λάρνακας και αφετέρουν να κλειδώσουν το πρώτο τους τρίποντο.

Η Νέα Σαλαμίνα παραδοσιακά βάζει δύσκολα στους αντιπάλους της στην έδρα της, κι αυτό το ατού σκοπεύει να το διατηρήσει. Η ομάδα της Αμμοχώστου είδε το προβάδισμα (3-1) με τον Ολυμπιακό να χάνεται (3-3) κι αυτό αποτέλεσε απο την αρχή γερό μάθημα για τη συνέχεια. Ο Άνχελ Λόπεθ σημείωσε στο μπλοκάκι του τα δύο γκολ των μαυροπρασίνων που προήλθαν από στατικές φάσεις, στοιχείο στο οποίο δούλεψε για να αποφύγει την παραβίαση της εστίας της ομάδας του.

Στην ομάδα της Αμμοχώστου πιστεύουν στο ρόστερ και πως η ομοιογένεια είναι θέμα χρόνου, ώστε να χτίσει ένα νικηφόρο σερί, ξεκινώντας από το... σπίτι της.