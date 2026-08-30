Αυτή είναι η μυθική πρόταση της Σίτι για τον Χάκπο!

Η Μάντσεστερ Σίτι προσφέρει 100 εκατ. ευρώ στην Λίβερπουλ για τον Κόντι Χάκπο.

Η Μάντσεστερ Σίτι φουλάρει για την απόκτηση του Κόντι Χάκπο. Έχοντας εξασφαλίσει το «ναι» του Ολλανδού επιθετικού, οι δευτεραθλητές Αγγλίας είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση στην Λίβερπουλ για την αγορά του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «πολίτες» θα προσφέρουν 100 εκατ. ευρώ (!) για τον ποδοσφαιριστή.

O 27χρονος άσος παίζει στην Λίβερπουλ από το 2023 και έχει συνολικά 51 γκολ σε 182 εμφανίσεις με τους «κόκκινους».

sport-fm.gr