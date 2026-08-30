Γιουβέντους: Πολύ κοντά στον Παπέ Ματάρ Σαρ

Η Γιουβέντους κινείται αποφασιστικά για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του Παπέ Ματάρ Σαρ από την Τότεναμ.

Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν πλησιάσει σημαντικά σε προφορική συμφωνία και, εφόσον κλείσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες, θα ακολουθήσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.

Η περίπτωση του Σενεγαλέζου μέσου προχώρησε δυναμικά τις τελευταίες ώρες, καθώς η Γιουβέντους στράφηκε σε εκείνον μετά την αποτυχία της να ολοκληρώσει την απόκτηση του Φρανκ Κεσιέ. Οι «μπιανκονέρι» αναζητούσαν έναν ποδοσφαιριστή με ένταση, τρεξίματα και δυνατότητα να καλύψει πολλαπλούς ρόλους στον άξονα και ο 23χρονος χαφ της Τότεναμ αποτέλεσε μία από τις βασικές επιλογές τους.

Ο Παπέ Ματάρ Σαρ ανήκει στην Τότεναμ από το καλοκαίρι του 2021, όταν οι Λονδρέζοι τον απέκτησαν από τη Μετς. Την πρώτη του σεζόν παρέμεινε στη γαλλική ομάδα ως δανεικός, πριν ενσωματωθεί οριστικά στο δυναμικό των «Spurs».

Ο διεθνής με τη Σενεγάλη μέσος έχει συμβόλαιο με την Τότεναμ έως το καλοκαίρι του 2030, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός όσο και ως πιο προωθημένος μέσος, έχοντας ως δυνατό του στοιχείο την κάλυψη χώρων και τη συμμετοχή του και στις δύο πλευρές του παιχνιδιού.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε συνολικά 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Τότεναμ, πετυχαίνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ. Στην Premier League είχε 26 εμφανίσεις, ενώ πήρε χρόνο συμμετοχής και στο Champions League, με εννέα παρουσίες.

sport-fm.gr